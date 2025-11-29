Haberler

Balıköy Anadolu Lisesi Bilek Güreşi Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Balıköy Anadolu Lisesi Bilek Güreşi Müsabakalarında Başarı Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Balıköy Anadolu Lisesi, 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 5 dördüncülük kazanarak Ege Bölgesi finallerine katılma hakkı kazandı.

Kütahya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Balıköy Anadolu Lisesi başarısı ile gururlandırdı.

Liseler arası müsabakalarda gösterdiği üstün performansla Balıköy Anadolu Lisesi, toplam 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 5 dördüncülük kazanarak, Ege Bölgesi finallerine katılım hakkı kazandı.

Okulun bu başarısında büyük pay sahibi olan birinci olan öğrenciler, Kütahya'yı ve özellikle Tavşanlı ilçesini temsil etmek üzere Ege Bölgesi Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Öğrencileri bu önemli başarıya hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Türkyılmaz'ın özverili çalışmaları ve rehberliği takdire şayan bulundu.

Balıköy Anadolu Lisesi, Ege Bölgesi Finalleri'nde de Kütahya ve Tavşanlı'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

"Derbiyi kazanın" diyerek kesenin ağzını açtı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.