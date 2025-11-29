Balıköy Anadolu Lisesi Bilek Güreşi Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Kütahya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Balıköy Anadolu Lisesi başarısı ile gururlandırdı.

Liseler arası müsabakalarda gösterdiği üstün performansla Balıköy Anadolu Lisesi, toplam 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 5 dördüncülük kazanarak, Ege Bölgesi finallerine katılım hakkı kazandı.

Okulun bu başarısında büyük pay sahibi olan birinci olan öğrenciler, Kütahya'yı ve özellikle Tavşanlı ilçesini temsil etmek üzere Ege Bölgesi Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Öğrencileri bu önemli başarıya hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Türkyılmaz'ın özverili çalışmaları ve rehberliği takdire şayan bulundu.

Balıköy Anadolu Lisesi, Ege Bölgesi Finalleri'nde de Kütahya ve Tavşanlı'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - KÜTAHYA