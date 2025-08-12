Balıkesirspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

3. Lig 4. Grup takımı Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı ve Afyonkarahisar'da 10 günlük kampa girdi. Teknik Direktör Cem Kavçak yönetiminde hazırlık maçları oynayacak olan ekip, kadrosunu 10 yeni transferle güçlendirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon hazırlıklarının tesislerindeki ilk etabını tamamlayan Balıkesirspor, Afyonkarahisar'da 10 günlüğüne kampa girdi. Kırmızı-beyazlı ekip 22 Ağustos'ta sona erecek kampta Teknik Direktör Cem Kavçak yönetiminde hazırlık maçları da oynayacak. Balıkesirspor şimdiye kadar 10 transfer yaparak kadrosunu kaleci Furkan Yardım, stoperler Mehmet Bağcı, Ahmet Buğra Güven ve Kuban Altunbudak, sağ kanat Ali Sinan Gayla ve Hasan Gündoğdu, ön libero Serhat Velioğlu, 10 numara Bora Yılmaz ile Yiğit Bayındır, merkez orta saha Yekta Sönmez'le güçlendirmişti.

