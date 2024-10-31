Balıkesirspor, Veyis Kanber'i Teknik Direktör Olarak Atadı

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor, teknik direktörlük görevine Veyis Kanber'i getirdi.

Teknik Direktör Levent Eriş ile yollarını ayıran TFF 3. Lig 2. Grup takımı Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Balıkesir temsilcisi, son olarak Çayelispor'u çalıştıran Veyis Kanber ile anlaşmaya vardı.

Kanber'in deneyimi ve liderlik özellikleriyle takımın performansını artırmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, bu değişimin takıma olumlu yansımasını bekliyor. - BALIKESİR