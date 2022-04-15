Balıkesirspor'un seçimli olağan genel kurulu mayısta yapılacak

Spor Toto 1. Lig'den bir alt lige düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'un seçimli olağan genel kurulunun gelecek ay yapılacağı bildirildi.

Kulüp başkanı Özgür Yılmaz, tesislerde düzenlediği basın toplantısında, genel kurulun Karesi AVM'de 24 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkanlığa yeniden aday olacağını duyuran Yılmaz, "Bizim amacımız; Balıkesirspor Kulübünü daha nasıl bir yerlere götürebiliriz? Bunun derdindeyiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Büyüklerimizden önümüze engel değil, önümüzü açmaları talebinde bir isteğimiz var. Bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok, derdimiz Balıkesirspor. Güzel ve sürpriz isimlerden oluşan bir yönetim kurulumuz var, haftaya bunu açıklayabiliriz." diye konuştu.

Yılmaz, hep beraber el ele, birlik beraberlik içinde olmaları halinde Balıkesirspor'un iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

Kadın futbol takımı kurduklarını açıklayan Yılmaz, kadroda yer alacak oyuncuların da hazır olduğunu sözlerine ekledi.