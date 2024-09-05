Balıkesirspor'un genç futbolcusu Doğanay Avcı, U19 Milli Takım'a davet edildi
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki altyapı patentli futbolcusu Doğanay Avcı, U19 Milli Takım'a davet edildi. Doğanay, Arnavutluk ile oynanacak maçlarda kadroda yer alacak.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki altyapı patentli futbolcusu Doğanay Avcı, U19 Milli Takım'a davet edildi. 3'üncü Lig'den U19 Milli Takım'a seçilen tek futbolcu olan Doğanay, 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynanacak maçlarda kadroda yer alacak. Doğanay geçen sezon 3'üncü Lig'de 18 maçta, önceki sezon ise 2'nci Lig'de 13 maçta forma giymişti.