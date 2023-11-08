Balıkesirspor Teknik Direktörü Mehmet Demirtaş istifa etti
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mehmet Demirtaş istifa etti.
BALIKESİR,
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mehmet Demirtaş da istifa etti. Kulüpte 4 hafta önce göreve gelen Demirtaş'ın deplasmanda 3-2 kaybedilen son Sultanbeyli Belediyespor sınavında maç anında oyundan aldığı bir futbolcuyla tartıştığı ve ikinci devreye çıkmayarak istifa ettiği öğrenildi. Sezon başında Recep Çetin'le anlaşan ancak daha sonra takım 5 haftada düşme hattında kalınca yollarını ayıran Bal-Kes'te Demirtaş, takımla çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son 2 yılda 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den üst üste düşen Balıkesirspor, bu sezon başında transfer yasağını açmasına rağmen grubunda 9 maçta 7 puanla amatöre düşme hattında kaldı.