Balıkesirspor Teknik Direktörü Cem Kavçak ile Sözleşme İmzaladı
TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Balıkesirspor, Teknik Direktör Cem Kavçak ile 2025-2026 sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig 4 Grup ekibi Balıkesirspor, Teknik Direktör Cem Kavçak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Balıkesirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla Teknik Direktör Cem Kavçak ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Cem Kavçak ve ekibine Balıkesirspor'umuzda başarılar dileriz" denildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor