Balıkesirspor'da Uysal'dan galibiyet yorumu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Söke 1970'i 2-1 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan ve Play-Off hattındaki yerini koruyan Balıkesirspor'da ilk sınavından zaferle ayrılan teknik direktör Zafer Uysal, 3 puanla daha fazla kenetlendiklerini dile getirdi.

Takımın savaşçı ruhla mücadele ederek galibiyeti hak ettiğini belirten Zafer Uysal, "Net pozisyonları değerlendiremesek pes etmeyerek inancını yitirmeyen bir ekip olmanın karşılığını aldık. Bu zorlu maçtan 3 puanla ve daha da kenetlenmiş bir takım ruhuyla ayrılıyoruz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.