Balıkesirspor, Sebat Gençlikspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 4 Grup 11. haftasında Sebat Gençlikspor'a konuk olacak olan Balıkesirspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanda, hem takımın güncel durumunu hem de futbolcuların fiziksel becerilerini test eden Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz, deplasmanda çıkacaklarını maçtan galibiyet istediklerini belirtti. Karşılaşma 19 Kasım Pazar günü 14.00'te Trabzon'da Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını, moral olmak amacıyla Balıkesir Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Başkan Hakan Aka, futbolculara baklava ikramında bulundu. - BALIKESİR