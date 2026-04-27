Balıkesirspor, Eskişehirspor'u mağlup ederek avantajı eline geçirdi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-offun ilk maçında Eskişehirspor'u evinde taraftarı önünde 2-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Balıkesirspor yarın rakibiyle tur için rövanşa çıkacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-offun ilk maçında Eskişehirspor'u evinde taraftarı önünde 2-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Balıkesirspor yarın rakibiyle tur için rövanşa çıkacak. Eskişehir Fethi Heper Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Balıkesirspor her türlü galibiyet ve beraberlik halinde tur atlayacak. Eskişehirspor'un tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmaya gidecek. Bu yıl normal sezonda Eskişehir'i deplasmanda 3-0 yenen, rövanşta 1-1 berabere kalıp, play-offun ilk maçını da kazanan Bal-Kes rakibine yine üstünlük sağlayıp yoluna devam etmeyi hedefliyor. Geçen sezon play-off finali oynamasına rağmen 2'nci lig hedefine ulaşamayan kırmızı-beyazlılarda başlatılan şampiyonluk primi kampanyasında destek 8 milyon 800 bin TL'ye ulaştı.

