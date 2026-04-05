Balıkesirspor: 0-1

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor deplasmanda en yakın rakibi Denizli İdmanyurdu'nu son dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçı 90'ıncı dakikada Yekta'nın tek golüyle kazanan Balıkesirspor, üst üste ikinci kez adını Play-Off'a yazdırdı. Bu skorla Bal-Kes puanını 54 yapıp ilk 5'i garantiledi. Denizli İdmanyurdu ise 45 puanda kalarak Play-Off oynama şansını yitirdi.

