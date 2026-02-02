Haberler

Balıkesirspor lidere direnemedi

Güncelleme:
Balıkesirspor, 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarının ilk 3 maçından 7 puan çıkardıktan sonra lider Kütahyaspor'a 2-1 yenilerek namağlup serisini sonlandırdı. Takım, düşme hattındaki Afyonspor ile oynayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasında önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen ikinci devrenin ilk 3 maçından 7 puan çıkaran Balıkesirspor, deplasmanda lider Kütahyaspor'a 2-1 yenilerek fren yaptı. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda deplasmanda Söke 1970 ile berabere kaldıktan sonra Kütahyaspor'a mağlup olarak dış sahada umduğunu bulamadı.

Gruptaki 6 haftalık namağlup serisi sona eren Bal-Kes, 7 Aralık'ta deplasmanda kaybettiği Ayvalıkgücü Belediyespor maçından sonra ilk kez sahadan eli boş ayrıldı. Ligde 35 puanda kalmasına rağmen averajla 5'inci sırada kalıp Play-Off hattındaki yerini koruyan Balıkesir temsilcisi bu hafta düşme hattındaki Afyonspor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
