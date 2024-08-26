Balıkesirspor, Kuşadasıspor'u mağlup etti
TFF 3'üncü Lig takımlarından Balıkesirspor, Kocaeli Kartepe kampındaki son hazırlık maçında Kuşadasıspor'u 2-0 yenerek kampı tamamladı.
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını tamamlayan Balıkesirspor, kamptaki son hazırlık maçında kendisiyle aynı ligdeki Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların gollerini Şahin Şafakoğlu ve Emir Dede attı.
Bu maçla kampı tamamlayıp kente dönen Balıkesir ekibi, lig öncesi sezon açılışını 29 Ağustos Perşembe günü Bursaspor'u ağırlayacağı özel maçla yapacak.