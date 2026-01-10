Haberler

Balıkesirspor, Söke 1970'i konuk edecek

Balıkesirspor, Söke 1970'i konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Balıkesirspor, ikinci devrenin ilk haftasında 21 puanı bulunan Söke 1970'i ağırlayacak. Teknik direktör Zafer Uysal, tartışmalı bir süreçten sonra takımın başındaki ilk sınavına çıkıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Balıkesirspor yarın ikinci devrenin ilk haftasında 21 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki Söke 1970'i misafir edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Cantürk Kılıç düdük çalacak. Ara transfer döneminde ödemeleri yapılmayan Artun, Hasan, Mehmet, Bora gibi oyuncularını kaybeden Balıkesir temsilcisinde istifa eden Cem Kavçak'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Zafer Uysal, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın