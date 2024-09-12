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Balıkesirspor, ikinci altyapı oyuncusunu Süper Lig'e gönderdi

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TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, altyapısından yetişen ikinci oyuncusu Doğanay Avcı'yı Çaykur Rizespor'a transfer etti. Balıkesirspor daha önce de Arda İbrahim Akgün'ü Fenerbahçe'ye göndermişti.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, transfer döneminde altyapısında yetişen ikinci oyuncuyu Süper Lig'e uğurladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 18 yaşındaki Doğanay Avcı'yı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a gönderdi.

Balıkesirspor, U19 Milli Takımı'na 3'üncü Lig'den seçilen tek isim olan Doğanay'ın transferiyle ilgili, "Balıkesirspor'umuzun altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç oyuncumuz Doğanay Avcı, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Doğanay'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Balıkesirspor transfer döneminde 17 yaşındaki yıldız adayı Arda İbrahim Akgün'ü de Fenerbahçe'ye bonservisiyle vermişti. Arda, sarı-laciverlilerden Fatih Karagümrük'e kiralık gönderilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İbrahim Akgün Balıkesirspor Fenerbahçe Rizespor Güncel Futbol Spor

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