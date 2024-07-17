Balıkesirspor, Hüseyin Altıntaş ile sözleşme yeniledi
Balıkesirspor, TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara başlarken, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş'la anlaşma sağladı. Ayrıca, dış transferde sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı.
BALIKESİR,
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara ilk etapta altyapı oyuncularını denemeye alarak başlayan Balıkesirspor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş'la yeniden anlaştı. Geçen sezon da kırmızı-beyazlılarda forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi 1 yıllığına sözleşme yeniledi. Bal-Kes dış transferde ise Alanya Kestelspor'dan 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Ahmet, yönetimin katıldığı törenle 2 yıllık imza attı.