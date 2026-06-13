Balıkesirspor'da 'Kral' imzayı attı
3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor, 52 Orduspor FK'dan gol kralı Emre Gemici ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, kariyerinde 3 şampiyonluk ve 5 gol krallığı yaşadı.
3'üncü Lig'de yönetimini seçtikten sonra transfere hızlı bir giriş yapan Balıkesirspor anlaşmaya vardığı 52 Orduspor FK'dan gol kralı apoletli şampiyon golcü Emre Gemici'yle resmi sözleşme imzaladı. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 5 kez gol krallığı yaşayan tecrübeli golcü Emre Gemici 1 yıllığına Bal-Kes'e imza attı. 33 yaşındaki Emre Gemici, son 6 sezonda 118 gol atma başarısı göstererek yakalanması güç bir istatistiğe imza attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı