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Balıkesirspor'da 'Kral' imzayı attı

Balıkesirspor'da 'Kral' imzayı attı
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3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor, 52 Orduspor FK'dan gol kralı Emre Gemici ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, kariyerinde 3 şampiyonluk ve 5 gol krallığı yaşadı.

3'üncü Lig'de yönetimini seçtikten sonra transfere hızlı bir giriş yapan Balıkesirspor anlaşmaya vardığı 52 Orduspor FK'dan gol kralı apoletli şampiyon golcü Emre Gemici'yle resmi sözleşme imzaladı. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 5 kez gol krallığı yaşayan tecrübeli golcü Emre Gemici 1 yıllığına Bal-Kes'e imza attı. 33 yaşındaki Emre Gemici, son 6 sezonda 118 gol atma başarısı göstererek yakalanması güç bir istatistiğe imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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