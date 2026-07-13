Haberler

Balıkesirspor'da sıra Gani'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Bandırmaspor'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Gani Burgaz ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun hafta içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

3'üncü Lig'de transfer döneminde iddialı bir kadro oluşturan Balıkesirspor'un Bandırmaspor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Gani Burgaz ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Genç futbolcunun hafta içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bandırma ekibinde yetişip önceki sezon 3'üncü Lig'de Eskişehir Anadolu'ya kiralanan Gani geçen sezon 1'inci Lig'de 6 maçta görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Ünlü avukat gözaltında
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Aralarından su sızmıyordu! Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı