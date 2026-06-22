Balıkesirspor'da sıra Ferit'te

3'üncü Lig'de yeni yönetimini seçip sezona şampiyonluk parolasıyla çok iddialı transferlerle girmeye hazırlanan Balıkesirspor, Çorluspor 1947 forması giyen sol Ferit Özler'e kanca attı. Taraftar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Bodrum FK'da kariyerine başlayan 24 yaşındaki oyuncu geçen sezon 33 maçta 2 gol, 12 asistle çok iyi bir performans sergiledi. Balıkesirspor transferde ligin yıldız isimleri olan Emre Gemici, Akın Akman ve Muhammed Raşit Şahingöz'e resmi imza attırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı