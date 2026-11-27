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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yenerek son 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan 4'üncü sıradaki 27 puanlı Balıkesirspor, yarın evinde düşme hattında yer alan 9 puanlı Söke 1970 ile rakip olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 14'üncü hafta mücadelesinde Berkay Yavuz düdük çalacak. Lider Etimesgut SK'nın 2 puan gerisinde yer alan Balıkesirspor, kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Söke ekibi ise 11 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Grupta düşme potasındaki Bucaspor 1928 ise 15.30'da evinde Bigaspor'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı