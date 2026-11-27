Balıkesirspor, evinde Söke 1970 ile oynayacağı maçta zirve yarışını sürdürmek istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın evinde düşme hattındaki 9 puanlı Söke 1970 ile karşılaşacak. 27 puanla 4'üncü sırada bulunan Balıkesirspor, kazanarak lider Etimesgut SK'nın 2 puan gerisindeki zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yenerek son 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan 4'üncü sıradaki 27 puanlı Balıkesirspor, yarın evinde düşme hattında yer alan 9 puanlı Söke 1970 ile rakip olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 14'üncü hafta mücadelesinde Berkay Yavuz düdük çalacak. Lider Etimesgut SK'nın 2 puan gerisinde yer alan Balıkesirspor, kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Söke ekibi ise 11 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Grupta düşme potasındaki Bucaspor 1928 ise 15.30'da evinde Bigaspor'la kozlarını paylaşacak.