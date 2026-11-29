3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde düşme hattındaki Söke 1970'i 4-0 mağlup eden Balıkesirspor, zirve yarışında bir engeli daha aştı. Geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yenen kırmızı-beyazlılar, Söke zaferiyle birlikte son 180 dakikada 9 kez rakip fileleri sarsarak rakiplerine gözdağı verdi. İç sahada çıktığı 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç kaybetmeyen Bal-Kes, son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son yenilgisini 3 Ekim'de Bigaspor deplasmanında 3-2'lik skorla alan Balıkesirspor, şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu bir kez daha gösterdi. Balıkesir ekibinde Emre Gemici gol sayısını 19'a çıkarırken, Akın Akman ve Ali Sinan Gayla 8 gole ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı