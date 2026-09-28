Haberler

Balıkesirspor, Eskişehirspor deplasmanında 7-1'lik hezimetle dağıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puanla zirveye kurulan Balıkesirspor, Eskişehirspor deplasmanında 7-1'lik tarihi mağlubiyet aldı. Balıkesirspor 9 puanda kalırken, Eskişehirspor puanını 7 yaptı; Balıkesirspor yıllar sonra hezimet yaşadı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puanla zirveye kurulan Balıkesirspor şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Eskişehirspor deplasmanında dağıldı.

Bu maça kadar 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan, geçen hafta Bigaspor'a 3-0 mağlup olunca taraftarının tepkisini çeken Eskişehirspor'a zirvede farkı açma hedefiyle konuk olan Bal-Kes sahadan 7-1'lik tarihi mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 2'nci Lig'den düştüğü 2022-2023 sezonunda Fethiyespor'a 7-1, Vanspor'a 8-0 yenilen Balıkesirspor yıllar sonra hezimet yaşadı. İlk 3 maçı 11 gol atıp, 2 gol yiyerek kazanan Balıkesir, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a cezası nedeniyle taraftarından yoksun olmasına rağmen hayat verdi. Balıkesirspor farklı mağlubiyetle 9 puanda kalırken, Eskişehirspor puanını 7 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

Mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Altın yerine sopa böceği, iguana ve kertenkele! Böyle takı töreni görülmedi

Görüntüler Ankara'dan! Damada altın yerine bu canlıları hediye ettiler
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası

Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası