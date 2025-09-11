Haberler

Balıkesirspor, Erşan Yaşa ile Sözleşme İmzaladı

Balıkesirspor, Erşan Yaşa ile Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Balıkesirspor, Silifke Belediyespor'dan 24 yaşındaki stoper Erşan Yaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Erşan, Türkiye'nin çeşitli liglerinde toplam 68 maça çıktı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor, dış transferde Silifke Belediyespor'dan 24 yaşındaki stoper Erşan Yaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor'da futbola başlayan Erşan; Malatya Yeşilyurtspor, Fatsa Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Kırıkkale FK ve Silifke Belediyespor kulüplerinde de oynadı. Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 23, 3'üncü Lig'de 43 müsabakada görev yapan defans oyuncusu Türkiye Kupası'nda ise 8 kez forma giydi. Erşan, geçen sezon ilk yarıda Yeni Malatyaspor'la 1'inci Lig'de, ikinci devrede Silifke ekibiyle 3'üncü Lig'de toplam 26 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.