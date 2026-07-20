Erdal Kaya Balıkesirspor'da

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor kanat oyuncusu Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'da transfer harekatı sürüyor. Balıkesirspor son olarak Bursa Yıldırımspor forması giyen kanat oyuncusu Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, son olarak Bursa Yıldırımspor forması giyen kanat oyuncusu Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Erdal Kaya'ya camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı