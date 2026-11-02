Balıkesirspor deplasmandaki 4 maçta 3 puana hasret kalıp 5'inci sıraya geriledi

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3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekiplerinden Balıkesirspor, iç sahada 4'te 4 yapmasına rağmen deplasman maçlarında kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara aldı. Son olarak Bursa Yıldırım SK'ya konuk olan kırmızı-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan daha kaybetti. İlk dış saha maçında Alanya 1221'i 3-0 yenen Balıkesir temsilcisi, daha sonra gurbette çıktığı 4 müsabakada 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak 3 puana hasret kaldı. Oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan 17 puanlı Bal-Kes, 3'üncü sıradan 5'inci basamağa geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı