Balıkesirspor'dan Play-Off Öncesi Destek Çağrısı

Basın Sözcüsü Ercan,"Herkes son düzlükte sorumlu bir şekilde hareket eder ve futbolda kayıplar kadar galibiyetlerin de olduğu gerçeğinden uzaklaşmaz ise buraya kadar getirdiğimiz mücadeleyi hep birlikte zaferle taçlandırmak için önümüzde halen fırsatlar olduğunu unutmamalıyız. Son düdük çalana kadar üst lig hedefimizden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Sadece iyi günde değil kötü günde de Balıkesirspor diyebilen büyük Balıkesirspor taraftarına ve camiasına Play-Off sürecinde gösterecekleri büyük destek için şimdiden teşekkürü borç biliriz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor