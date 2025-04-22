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Balıkesirspor'dan Play-Off Öncesi Destek Çağrısı

Balıkesirspor'dan Play-Off Öncesi Destek Çağrısı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor'a kaptırılan şampiyonluk sonrası Balıkesirspor Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan, taraftar ve camiaya Play-Off sürecinde destek çağrısında bulundu. Ercan, üst lig hedefinin devam ettiğini vurguladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğu Muğlaspor'a kaptırıp, Play-Off öncesi 2'nci sıradaki yerini ise garantileyen Balıkesirspor'da Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan destek çağrısında bulundu. Yönetim olarak bir üst lige yükselme hedeflerinin sürdüğünü ifade eden Ercan, "Balıkesirspor armasına yakışmayan son dönemdeki kötü futbolun gerekçelerini ciddiyetle takip ediyoruz. Oyuncuların motivasyonunu teknik heyet sağlayacak olup, 12'nci adamın manevi destek anlamında sorumluluğu hepimizden büyüktür" dedi.

Basın Sözcüsü Ercan,"Herkes son düzlükte sorumlu bir şekilde hareket eder ve futbolda kayıplar kadar galibiyetlerin de olduğu gerçeğinden uzaklaşmaz ise buraya kadar getirdiğimiz mücadeleyi hep birlikte zaferle taçlandırmak için önümüzde halen fırsatlar olduğunu unutmamalıyız. Son düdük çalana kadar üst lig hedefimizden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Sadece iyi günde değil kötü günde de Balıkesirspor diyebilen büyük Balıkesirspor taraftarına ve camiasına Play-Off sürecinde gösterecekleri büyük destek için şimdiden teşekkürü borç biliriz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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