Balıkesirspor'dan Kombine Bilet Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor basın sözcüsü Ceyhun Ercan, yeni sezon öncesi kombine biletleri eski fiyatlarla satışa sunarak taraftarlara destek çağrısında bulundu. Ercan, her bir kombinenin takıma ve kulübün geleceğine katkı sağladığını vurguladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi kombine biletleri geçen sezon fiyatlarına zam yapmadan satışa çıkaran Balıkesirspor'da basın sözcüsü Ceyhun Ercan taraftarlara ve Balıkesirli iş insanlarına destek çağrısı yaptı. "Şehrimizin gururu, hepimizin ortak değeri, yüreğimizin takımı Balıkesirspor için yeni bir dönemdeyiz. İnanmış yüreklerle her zaman kırmızı-beyazlı sevdanın yanında duran sizlersiniz. Şimdi, bu desteği bir adım öteye taşıma ve şehrimizin gücünü bir kez daha gösterme zamanı" diyen Ercan, her bir kombinenin bir destek olacağını dile getirdi. Ercan, "Aldığınız her kombine kart, sadece bir bilet değil takımımıza, oyuncularımıza ve kulübümüzün geleceğine attığınız imzadır. Sizin desteğiniz, bizleri daha aydınlık yarınlara, daha büyük başarılara taşıyacak en büyük güçtür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında

İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi risk altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.