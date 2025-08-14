Balıkesirspor'dan Kombine Bilet Çağrısı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi kombine biletleri geçen sezon fiyatlarına zam yapmadan satışa çıkaran Balıkesirspor'da basın sözcüsü Ceyhun Ercan taraftarlara ve Balıkesirli iş insanlarına destek çağrısı yaptı. "Şehrimizin gururu, hepimizin ortak değeri, yüreğimizin takımı Balıkesirspor için yeni bir dönemdeyiz. İnanmış yüreklerle her zaman kırmızı-beyazlı sevdanın yanında duran sizlersiniz. Şimdi, bu desteği bir adım öteye taşıma ve şehrimizin gücünü bir kez daha gösterme zamanı" diyen Ercan, her bir kombinenin bir destek olacağını dile getirdi. Ercan, "Aldığınız her kombine kart, sadece bir bilet değil takımımıza, oyuncularımıza ve kulübümüzün geleceğine attığınız imzadır. Sizin desteğiniz, bizleri daha aydınlık yarınlara, daha büyük başarılara taşıyacak en büyük güçtür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor