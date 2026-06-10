Balıkesirspor'da Teknik Direktör Polat Çetin oldu

Balıkesirspor'nun Olağan Genel Kurulunda Başkan seçilen Mert Alper Acar, ilk icraat olarak Teknik Direktör Polat Çetin'i takımın başına getirdi.

Balıkesirspor yapılan Olağan Genel Kurul sonrası göreve gelen Başkan Acar transfer çalışmalarına ilk olarak Teknik Direktör Polat Çetin'e imza attırarak, çalışmalara başladı.

Balıkesirspor'da son olarak Aliağa FK'yı çalıştıran Teknik Direktör Polat Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Balıkesirspor'umuz son olarak Aliağa FK'yı çalıştıran Polat Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Aliağa FK ile namağlup şampiyonluk yaşayan yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı