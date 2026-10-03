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Balıkesirspor, Cem Kavçak'ın ilk maçında deplasmanda Bigaspor'a 3-2 yenildi

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Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçına çıkan Balıkesirspor, deplasmanda Bigaspor'a 3-2 yenilerek üst üste ikinci yenilgisini aldı. Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki maçta ev sahibi Bigaspor 8 puana ulaşırken Balıkesirspor 9 puanda kaldı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta 7-1'lik Eskişehirspor mağlubiyeti sonrası Polat Çetin'le yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine Cem Kavçak'ı getiren Balıkesirspor, deplasmanda Bigaspor'a da ilk yarısını önde tamamladığı maçta 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki karşılaşmada Balıkesir ilk yarıyı Ali Sinan Gaylı'nın 39'uncu dakikadaki golüyle önde kapadı. Ev sahibi Bigaspor, 62'nci dakikada Fatih Deniz ile 68 ve ve 83'üncü dakikalarda Umut Koray Öz'ün golleriyle durumu 3-1 yaptı. Bal-Kes'e Emre Gemici'nin 90'ıncı dakikadaki golü puan için yeterli olmadı. Bu skorla üst üste ikinci yenilgisini alan, Cem Kavçak yönetimindeki ilk sınavından da puansız ayrılan Balıkesirspor 9 puanda kaldı. Evinde şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor'dan sonra Balıkesirspor'u da yenen Bigaspor 8 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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