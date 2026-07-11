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Balıkesirspor'da Celal Emir uzattı

Balıkesirspor'da Celal Emir uzattı
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3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor, sağ kanat oyuncusu Celal Emir Dede ile iç transferde yeniden sözleşme imzaladı. Kulüp, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

3'üncü Lig kulüplerinden Balıkesirspor, iç transferde sağ kanat oyuncusu Celal Emir Dede (25) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve Celal Emir Dede için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Balıkesirspor patentli tecrübeli futbolcu son iki sezonda kırmızı-beyazlı formayla 55 maça çıktı. Önceki sezon 33 maçta 5 gol atan Celal Emir, geçen sezon 22 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri sarsamadı. Öte yandan kombine bilet fiyatları maraton tribünü 3 bin 500, kapalı tribün 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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