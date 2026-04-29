Balıkesirspor play-off'ta elendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-off eşleşmesinde Eskişehirspor'u ilk maçta evinde 2-1 yenen Balıkesirspor, güçlü rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi. Geçen sezon da finalde Muşspor'a yenilen Bal-Kes art arda ikinci kez play-off'tan 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamadı. Sezon içinde as futbolcuları bahis soruşturmasında ceza alan, yoluna altyapı takviyeli kadroyla devam eden kırmızı-beyazlı ekip play-off'u aşamadı. Balıkesirspor seneye 3'üncü Lig'deki dördüncü sezonunu geçirecek.

