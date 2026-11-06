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Balıkesirspor, bakımı biten Atatürk Stadı'ndaki ilk maçta Gaziemir SK'yı ağırlayacak

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Balıkesirspor, bakımı biten Atatürk Stadı'ndaki ilk maçta Gaziemir SK'yı ağırlayacak
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Play-Off hattındaki Balıkesirspor, yarın 19.00'da evinde 10'uncu sıradaki Gaziemir SK ile karşılaşacak. Bakımı biten Atatürk Stadı'ndaki ilk sınavında 3 puanla ilk 5'teki yerini korumak isteyen takım, geçen hafta deplasmanda Bursa Yıldırım SK ile 1-1 berabere kalmıştı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bursa Yıldırım SK ile 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Balıkesirspor, yarın evinde 10'uncu sırada yer alan Gaziemir SK ile kozlarını paylaşacak.

Ligde Aliağa ve Soma'da oynadığı ilk 4 iç saha maçını kazanan Balıkesir temsilcisi, bakım çalışmaları sona eren Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki ilk sınavına çıkacak. Karşılaşma 19.00'da başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, taraftarıyla buluşacağı randevudan 3 puanla ayrılıp ilk 5'teki yerini korumak istiyor. Ligde 4'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 13.00'te son sıradaki Alanya 1221'in misafiri olacak. Son 5 müsabakada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak düşüşe geçen Uşakspor, 15.00'te zirve yarışı veren Eskişehir Anadolu Spor'u konuk edecek. Düşme hattındaki Denizli İdmanyurdu, aynı saatte deplasmanda lider Gemlik Sümerbey karşısında çıkış arayacak. Ateş hattından çıkmak isteyen Bucaspor 1928 ise 15.30'da bir basamak üstündeki Söke 1970'i ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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