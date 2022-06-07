Balıkesirspor 56 yaşında! - Haberler

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Balıkesirspor 56 yaşında!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Balıkesirspor 56 yaşında!

Balıkesirspor Kulübü kuruluşunun 56. yılını kutladı.

Balıkesirspor Kulübü kuruluşunun 56. yılını kutladı. Yönetim ve taraftar grubu tarafından organize edilen etkinlik büyük ilgi gördü. 1966 kişinin katıldığı kutlama dron ile havadan görüntülendi.

Balıkesir'in marka değeri Balıkesirspor gün içinde sosyal medya paylaşımıyla taraftarını merkezi konumda bulunan Avlu Meydanı'na davet etti. Davet üzerine çok sayıda taraftar yapılacak koreografi üzerine çalışmalar yaptı. 1966 meşale avluda bulunan su kanalının etrafına dizilerek taraftarlara verildi, saatlerin 22.10 olmasıyla taraftarların meşaleleri yakması bir oldu. Taraftarların yaktığı meşale havadan dron ile görüntülenirken görsel şölen oluştu. Balıkesirspor'un yeni Başkanı Nedim Ömer ise taraftarlarla buluştu ve taraftarlara teşekkür etti. Yaşlısından gencine birçok taraftarın katıldığı 56. yaş kutlaması güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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