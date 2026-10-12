Balıkesirspor, 1922 Akşehirspor'u Soma'da 3-1 yenerek çıkışa geçti

BALIKESİRSPOR, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'te 3'le zirvede başladığı sezonda üst üste iki şok yenilgi aldı. Teknik direktörlük görevine dönen Cem Kavçak, önce Türkiye Kupası'nda Bigaspor'dan ligdeki 3-2'lik yenilginin rövanşını 3-0'la aldı, ardından 1922 Akşehirspor'u 3-1 geçerek takımını çıkışa geçirdi. Balıkesir Atatürk Stadı'nın saha zemini halen hazır olmadığı için evine dönemeyip rakibini Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes, yine de kazanmayı başardı. Ligde 6 maçta 4 galibiyete ulaşan kırmızı-beyazlı ekip puanını 12 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı