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Balıkesirspor, 1922 Akşehirspor'u Soma'da 3-1 yenerek çıkışa geçti

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Balıkesirspor, 1922 Akşehirspor'u Soma'da 3-1 yenerek çıkışa geçti
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Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 1922 Akşehirspor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda 3-1 yenerek çıkışa geçti. Teknik direktörlük görevine dönen Cem Kavçak yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, ligde 6 maçta 4. galibiyetini alıp puanını 12'ye çıkardı.

BALIKESİRSPOR, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'te 3'le zirvede başladığı sezonda üst üste iki şok yenilgi aldı. Teknik direktörlük görevine dönen Cem Kavçak, önce Türkiye Kupası'nda Bigaspor'dan ligdeki 3-2'lik yenilginin rövanşını 3-0'la aldı, ardından 1922 Akşehirspor'u 3-1 geçerek takımını çıkışa geçirdi. Balıkesir Atatürk Stadı'nın saha zemini halen hazır olmadığı için evine dönemeyip rakibini Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes, yine de kazanmayı başardı. Ligde 6 maçta 4 galibiyete ulaşan kırmızı-beyazlı ekip puanını 12 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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