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Balıkesirspor, Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 Kaybetti

Balıkesirspor, Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 Kaybetti
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TFF 3. Lig 2. Grup 3. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, evinde Kelkit Hürriyet SK ile karşılaştı. Maçın tek golü, 76. dakikada Y. Ertürk tarafından atıldı. Bu sonuçla Balıkesirspor, sahasında yaşadığı bu mağlubiyetle puan kaybı yaşadı.

TFF 3. Lig 2. grup 3. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Kelkit Hürriyet SK takımına 1-0 mağlup oldu. Kelkit Hürriyet SK.'nın golünü 76 dakikada Y. Ertürk attı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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