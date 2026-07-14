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Master sporcu Alp Gökbora Ulubeli'den İzmir'de 4 dalda şampiyonluk

Master sporcu Alp Gökbora Ulubeli'den İzmir'de 4 dalda şampiyonluk
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İzmir'de düzenlenen Murat Akman Masterler Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesirli master sporcusu Alp Gökbora Ulubeli, gülle atma, disk atma, çekiç atma ve ağırlık atma branşlarında Türkiye birincisi oldu.

İzmir'de düzenlenen Murat Akman Masterler Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesirli master sporcusu Alp Gökbora Ulubeli, 4 dalda şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda M40 kategorisinde mücadele eden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Alp Gökbora Ulubeli, katıldığı 4 branşın tamamında rakiplerini geride bırakarak altın madalyalar elde etti.

Şampiyona boyunca iyi bir performans sergileyen Ulubeli; gülle atma, disk atma, çekiç atma ve ağırlık atma branşlarında Türkiye birincisi oldu.

Usta sporcu, geçtiğimiz mayıs ayında yine İzmir'de düzenlenen Türkiye Masterler Şampiyonası'nda da aynı branşlarda zirvede yer aldı.

Alp Gökbora Ulubeli, ayrıca 2026 yılı kış sezonunda Bursa'da düzenlenen salon şampiyonasında gülle atmada ve 2019 yılında Eskişehir'de disk Türkiye şampiyonlukları kazanmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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