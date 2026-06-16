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Mürya Karayel, Triatlonda Türkiye şampiyonu

Mürya Karayel, Triatlonda Türkiye şampiyonu
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Balıkesir Üniversitesi, Antalya'daki ÜNİLİG Yaz Spor Fest Triatlon Türkiye Şampiyonası'nda bireyselde altın madalya, takım ve genel sıralamada ikincilik elde etti.

Balıkesir Üniversitesi, Antalya'da düzenlenen ÜNİLİG Yaz Spor Fest Türkiye Şampiyonaları kapsamında gerçekleştirilen Triatlon Türkiye Şampiyonasında önemli başarılara imza attı.

Bireysel kategoride ise Balıkesir Üniversitesi sporcusu Mürya Karayel, üstün performansıyla Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden Balıkesir Üniversitesi Erkek Takımı ve Kadın Takımı kendi kategorilerinde Türkiye ikinciliği elde ederken, üniversite genel takım sıralamasında da Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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