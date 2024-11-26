Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar

Balıkesir Üniversiteli Güreşçi Kerem Kamal, Ermenistan'da Altın Madalya Kazandı

Balıkesir Üniversiteli Güreşçi Kerem Kamal, Ermenistan'da Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu milli güreşçi Kerem Kamal, Ermenistan'da düzenlenen Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda 63 kg Grekoromen dalında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcular, şampiyonada toplamda 2'si altın 8 madalya elde etti.

Balıkesir Üniversiteli sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. BAÜN'lü Milli Güreşçi Kerem Kamal'dan Ermenistan'da düzenlenen Ordulararası Dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu; Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu unvanı sahibi Milli Güreşçi Kerem Kamal, Ermenistan'ın Erivan kentinde gerçekleştirilen Ordulararası Dünya Şampiyonasında Grekoromen 63 Kg'da altın madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Ermenistan'da düzenlenen 37. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 8 madalya elde etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.