Balıkesir haberleri... Balıkesirspor'a moral
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Balıkesir yerel spor haberine göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında MAG Football takımını 7-0 mağlup etti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında MAG Football takımını 7-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Berk Tosun (2), Hasan Turhan Türker, Bedirhan Kolkoparan, Abdullah Adıyaman, Emirhan Çakır ve Berkay Aykurt kaydetti.- Balıkesir
Demirören Haber Ajansı / Spor