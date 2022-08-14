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Balıkesir haberleri... Balıkesirspor'a moral

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Balıkesir haberleri... Balıkesirspor'a moral

Balıkesir yerel spor haberine göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında MAG Football takımını 7-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor, ikinci hazırlık maçında MAG Football takımını 7-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Berk Tosun (2), Hasan Turhan Türker, Bedirhan Kolkoparan, Abdullah Adıyaman, Emirhan Çakır ve Berkay Aykurt kaydetti.


- Balıkesir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Karahisar Balıkesir Spor Haberler

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