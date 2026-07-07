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Balıkesir'de spor okulları yaz dönemi açılışı yapıldı

Balıkesir'de spor okulları yaz dönemi açılışı yapıldı
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Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okullarının 2026 yaz dönemi eğitimleri törenle başladı. 20 ilçede 25 branşta ücretsiz eğitim verilecek.

Balıkesir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okullarının 2026 yaz dönemi eğitimleri düzenlenen törenle başladı.

50. Yıl Spor Parkı'nda "Yaza hareketli giriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Spor gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, çocuklara ve gençlere spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin yaz tatillerini spor, kültür ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerinin fiziksel ve kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Geleceğin şampiyonlarının bu tesislerden yetişeceğine yürekten inandığını belirten Ustaoğlu, süreçte emeği geçen tüm antrenör ve yöneticilere teşekkür etti.

Özalp de kentin 20 ilçesinde 25 branşta, 160 antrenör eşliğinde ücretsiz spor eğitimleri verileceğini bildirdi.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 9-15 yaş grubuna yönelik "Yaz Kulübü" faaliyetlerinin de başlayacağını aktaran Özalp, şunları kaydetti:

"İl genelinde yürütülen çalışmalar sayesinde her geçen yıl daha fazla çocuğumuz sporla buluşuyor. Balıkesir bugün 14 farklı branşta 31 milli sporcu ve 2 antrenörüyle ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor. Kısa süre önce hizmete açtığımız Engelsiz Gençlik Merkezi de özel gereksinimli gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen önemli bir yaşam alanı oldu."

Özalp, Balıkesir'in 125 bin 411 lisanslı sporcusu, 361 spor kulübü ve 98 spor tesisiyle öne çıktığını belirterek yapımı süren 9 yeni spor tesisinde çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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