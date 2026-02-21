Haberler

Balıkesir'de Karate Genç A-B Grup Müsabakaları Başladı

Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Karate Genç A-B Grup Birinciliği müsabakaları, 20 ilden 180 sporcunun katılımıyla başladı.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki organizasyonun açılış seremonisi gerçekleştirildi. İki gün sürecek müsabakalarda sporcular, Türkiye birinciliği finallerine katılabilmek için mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, törende yaptığı konuşmada, Balıkesir'in ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Karate branşının gençlerin gelişimine ve disiplinine katkı sağladığını ifade eden Özalp, sporculara ve antrenörlere başarı diledi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, Okul Sporları Karate Türkiye Birinciliği finallerine katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
