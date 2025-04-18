Balıkesir'de Kadınlar Sutopu 1. Lig Heyecanı Başladı

Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu, 18-20 Nisan tarihleri arasında, sutopu branşında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımlar, Kadınlar Sutopu 1. Lig 3. Devre Altın ve Bronz Grup Müsabakaları büyük heyecanla başladı.

Turnuva, 4 takımdan oluşan Altın Grup ile 5 takımdan oluşan Bronz Grup müsabakalarıyla kıyasıya rekabete sahne olacak. Takımlar, grup aşamalarında gösterdikleri üstün performanslarla sıralamalarını belirleyip, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atacak.

Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir'de düzenlenen bu prestijli organizasyon, şehrin modern spor altyapısını ve sunduğu imkanlarıyla, sporun her dalında büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu göstererek, şehrin spor alanındaki vizyonunu pekiştirecek. - BALIKESİR