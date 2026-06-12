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Balıkesir'de Spor okulları için geri sayım başladı

Balıkesir'de Spor okulları için geri sayım başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için Balıkesir'de 2026 dönemi kayıtları başladı. 20 ilçede 29 Haziran'dan itibaren 21 farklı spor dalında eğitim verilecek. Geçen yıl 22 bin 500 sporcunun katıldığı programda bu yıl daha fazla çocuk ve engelli bireyin spora kazandırılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için Balıkesir'de 2026 dönemi kayıtları başladı. Çocukların, gençlerin ve engelli bireylerin spora erişimini artırmayı amaçlayan çalışmalar, her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tüm ilçelerdeki modern tesislerde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyor.

Spor kültürünü tabana yayarak her çocuğun en az bir branşla tanışmasını hedefleyen GSB Spor Okulları, Balıkesir'in 20 ilçesinde eş zamanlı olarak 29 Hazirandan itibari ile hayata geçirilecek ve yaklaşık 21 farklı spor dalında eğitimler verilecek.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Geçtiğimiz yıl 22 bin 500 sporcumuzun katılımıyla önemli bir başarı elde ettik. 2026 yılının henüz ilk yarısında olmamıza rağmen şimdiden 4 bin 715 sporcumuz bu imkanlardan faydalandı. Bu yıl da daha fazla çocuğumuzun ve gencimizin sporla tanışmasını, özel sporcularımızın da engelleri sporla aşmalarını hedefliyoruz. Tüm ailelerimizi çocuklarını spor okullarımıza yönlendirmeye davet ediyor, spor dolu ve verimli bir yaz dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Çocuklarını spora yönlendirmek isteyen veliler ve gençler, kayıt işlemlerini kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerini ziyaret ederek programlar hakkında detaylı bilgi alabilir, başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca dijital kolaylıktan faydalanarak E-Devlet / Spor Bilgi Sistemi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecekler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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