Balıkesir'de Gençlere Spor Kıyafeti Desteği ve Ödüllendirme Programı

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Balıkesir'de spora yeni başlayan gençlere spor kıyafeti desteğinde bulunurken, spor dallarında başarı elde eden sporcular ödüllendirildi.

Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programda, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve çeşitli kurumlarda spor faaliyetlerine başlayan gençlere spor destek olabilmek adına spor kıyafeti dağıtıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz en çok gençlerin belediyesiyiz. Liselerde, okullarda yetenek taraması yapıldıktan sonra tam teşekkürlü eğitim merkezlerinin, tam teşekkürlü kadrolarıyla birlikte sporcunun yetiştiği her branşta, Türkiye ve uluslararası alanda yapılacak yarışmalarda Balıkesir'in temsil edilmesi çok önemli. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz çok fazla yatırım yaptı. Kapalı spor salonlarımız var, her türlü spor faaliyetimizi yapılabilecek alanlarımız var. Tek gereken şey şu anda motivasyonumuz yüksek, her branşta Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edecek gençleri antrenörlerle buluşturmak. Sporcularında en çok ihtiyaç duydukları malzemeleri kendilerine temin etmek bizim görevimiz" şekline konuştu.

Programın devamında konuşma gerçekleştiren Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Her zaman söylüyoruz Balıkesir kültürüyle, tarihiyle, turizmiyle olduğu gibi sporuyla ve sporcusuyla ön planda. Bugün uluslararası arenada gerçek ülkemizi gururla temsil eden tüm branşlarda, bizim artık gurur tablomuz diyebileceğimiz Balıkesir'in yetiştirdiği çok kıymetli gençlerimizi uluslararası arenada görüyoruz ve çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. Bizlerinde görevi onların daima yanında olup destekçisi olmak. Yeni yetişecek olan genç sporcuları da daima destek vermeye ve Balıkesirli gençleri spora teşvik etme yolunda çalışmalarımızı arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Bugün burada genç yetenekler yetişiyor, yetişecek. Onları da uluslararası arenada başarı sağladıklarını, ilimizi ve ülkemizi temsil ettiklerini görmek en büyük temennimizdir" ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından spor dallarında dereceye giren sporculara ödülleri teslim edildi. Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Uğurlu, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü İsmail Boz, çok sayıda sporcu ve sporcuların velileri katıldı.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı. - BALIKESİR