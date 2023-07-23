Bakın kime benzetti! Volkan Demirel, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hatayspor'un geleceği hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, Arda Güler'den de övgüyle bahsetti.

"YENİ MESSİ ARDA OLACAKTIR"

Arda'yı yere göğe sığdıramayan Dmirel, "Çok gurur duyuyorum Arda ile. Real Madrid formasıyla basın toplantısını izlediğimde çok mutlu oldum... Aramak da istedim ama arayanı çoktur diye aramadım... Yeni bir Messi oluyor gibi. Dünya futbolunun yeni Messi'si bence Arda olacaktır" dedi.

"TEK DERDİM HATAYLILARA UMUT OLMAK"

Takımınındurumuna da değinen Volkan, "Geçen sezon bizim oynayabilmemiz gerçekten mümkün değildi. Ligler başladığında ben cenaze arıyordum... Benim şu an tek derdim Hataylılara umut olmak..." ifadelerini kullandı.