Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Gabon ile karşılaşacak olan Nijerya Milli Takımı, Fas'ta kamp yaparken beklenmedik bir isyan yaşandı. Oyuncular, iki yıldır kendilerine ödenmeyen primler nedeniyle dün akşam yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

FEDERASYON DEVREYE GİRDİ AMA SONUÇ ALAMADI

Nijerya Futbol Federasyonu, olayın ardından acil şekilde devreye girerek futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak yapılan toplantıdan sonuç çıkmadı; oyuncular federasyonun sunduğu öneriyi reddetti. Kriz büyüyünce bu kez Spor Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Spor Komisyonu devreye girdi.

BAKANLIK SON ÇARE OLARAK MASADA

Ulusal Spor Komisyonu yetkililerinin futbolcularla yaptığı görüşmede, antrenmanlara çıkmaları için çağrıda bulunuldu. Ancak henüz net bir uzlaşma sağlanamadı. Oyuncuların, bugün gerçekleştirilecek antrenman öncesinde bakanlık temsilcileriyle bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

OTEL KRİZİ DE YAŞANMIŞTI

Nijerya Milli Takımı kampında bu, yaşanan ilk kriz değil. Fas'ın Rabat kentinde kalınan otelin kötü koşulları nedeniyle futbolcuların daha önce de federasyonla sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı.

GABON MAÇI ÖNCESİ MORAL BOZUK

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfried Ndidi'nin de yer aldığı kadro, kriz nedeniyle moral olarak sarsılmış durumda. Nijerya, 13 Kasım Perşembe günü Gabon ile play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Ancak kriz çözülmezse, takımın maça nasıl bir atmosferde çıkacağı büyük merak konusu.