Bakan Yerlikaya'dan Minik Güreşçilere Destek

Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Minikler Güreş Şampiyonasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takip etti.

81 ilden yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla ve 18 Temmuz'da başlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Arena Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyona'nın altıncı gününde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, organizasyona katıldı ve miniklerin maçlarını takip etti. Burada konuşan Yerlikaya, organizasyon minik güreşçilerin gelecek vadettiğini ifade ederek, "Geçen sene de yapıldı. Bu organizasyonun başlangıcı biliyorsunuz 2012 yılında. İlk bu yaş grubuna indiren, bu maçları yapan benim federasyon başkanlığımdır. Sonra bir araya kesinti uğradı. Şimdi geçen sene ve bu sene yapıldı. İşte burada, Avrupa'da, Dünya'da, Olimpiyatta altın madalya alacak tüm sporcular buradan çıkacak, bu alandan çıkacak. Ben burada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum. Emek veren hocalarımıza, herkese başarılar diliyorum. İnşallah buranın sonucunda büyük şampiyonluklara imza atarlar. Biz diyoruz ki, kötü alışkanlıklardan, kötülüklerden, bağımlılıktan kurtulmanın yegane yolu spor. Hangi branş olursa olsun. İster güreş ister tekvando ister basketbol ister judo ister atletizm. Biz diyoruz ki ailelerimize, salonlarımız var. Cumhurbaşkanımız son 23 yılda devasa tesisleri yaptı. Yapılmasına vesile oldu. Sporun önünü açtı. Kaliteyi genişletti. Ailelerimize diyoruz ki 365 gün, 24 saat spor yapacak, mücadele edecek, antrenman yapacak imkanlar hazır" diye konuştu.

"Buradaki çocukların gözündeki ışık, enerjiyi görüyoruz, destekliyoruz"

Sadece ailelerin çocuklarını salona götürüp, antrenörlerin onları eğitmesi gerektiğini söyleyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İnşallah bağımlılıklarla mücadelenin galibi biz olacağız. Bizim gibi bununla mücadele eden bir spor bakanlığı olacak diye düşünüyorum. Avrupa'da, dünyada, olimpiyatta 2036 ya da 2040 olimpiyatlarına yetişecek. Orada yarışacak çocuklar şu anda burada yarışıyor. Bunlar 2036'nın, 2040'ın provası. Onun için buradaki çocukların gözündeki ışık, enerjiyi görüyoruz, destekliyoruz. Başarılı olunacak o yoldaki bütün olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Tamamen olumlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ama bunları biz kendimiz yapmıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu yetki, güç ve talimatla yolumuza devam ediyoruz. Çocuklarım, cumartesi günü çıkacaklar. Biz diyoruz ki yarışsınlar, mücadele etsinler. Yenmek yenilmek sonraki mesele."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı