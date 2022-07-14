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Bakan Kasapoğlu Türkiye-Tayland voleybol maçını seyirciler arasında izledi

AA - Çağrı Korucu - Spor
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2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Tayland'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi.

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Tayland'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya seyircinin büyük desteğiyle başlayan milli takım, 5-2 üstünlük sağlayarak Tayland'a mola aldırdı. Moladan sonra etkili oyununa devam eden ay-yıldızlı ekip, ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Konsantrasyon sorunu yaşayan ve bloklarda geç kalan milli takım karşısında Tayland, 16-16'da eşitliği sağladı. 21-20'lik skorla ilk kez geriye düşen Türkiye, aldığı molanın ardından oyuna dönmekte zorlandı ve ilk seti 25-23 kaybetti.

Maçın 2. seti karşılıklı sayılarla başlarken blok problemi devam eden milli takım, Hande Baladın'ın plase vuruşuyla 6-6'da eşitliği sağladı. Hande Baladın ve Cansu Özbay ile skor üreten milli takım, 9-7 öne geçti. Rakibinin verdiği basit sayılarla üstünlüğünü sürdüren milli takım, teknik molaya 12-9 önde girdi. Blokta etkili olan milliler, skoru 14-9'a taşıyarak rakibine mola aldırdı. Kaptan Eda Erdem, Ebrar Karakurt ve Hande Baladın ile etkili olan ay-yıldızlılar, seti 25-15 alarak skoru 1-1 yaptı.

Milli takım, 3. sete Ebrar Karakurt'un hücumda Zehra Güneş'in blokta etkili oyunuyla başladı. Karşılıklı sayıların ardından 6-6 eşitliği kaptan Eda Erdem'in smaç sayısıyla bozan ay-yıldızlı ekip, Zehra Güneş, Saliha Şahin ile 10-8'lik üstünlük kurarak rakibine mola aldırdı. Moladan Ebrar Karakurt'un sayılarıyla dönen ay-yıldızlılar, teknik molaya 12-8 önde girdi. Başantrenör Giovanni Guidetti, moladan iyi dönemeyen takımının oyununa Saliha Şahin'in yerine Meliha İsmailoğlu'nu alarak müdahale etti. Maçta üstünlüğü tekrar ele geçiren milli takım, seti 25-18 alarak 2-1 öne geçti.

Mücadelenin 4. setine iyi başlayan taraf Tayland oldu. Çabuk toparlanan ay-yıldızlılar, üst üste aldığı sayılarla oyunda dengeyi sağladı. Karşılıklı sayıların ardından teknik molaya Türkiye'nin 12-11 üstünlüğüyle gidildi. Kaptan Eda Erdem'in etkili oyunuyla maça dönen milli takım Ebrar Karakurt'un smaç sayısı sonrasında 16-13 üstünlük yakaladı. Hande Baladın'ın yaşadığı sakatlık sonrası mola alan Türkiye, oyuna Tuğba Şenoğlu ile devam etti. Zahra Güneş'in smaç sayısıyla oyunu sonlandıran seti 25-21 alan ay-yıldızlılar, maçı da 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 16 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Milli takım, yine başkentte oynanan Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı tribünde seyircilerin arasında izledi.

AA / Çağrı Korucu - Spor

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