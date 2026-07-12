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Bakan Bak'tan, milli bisikletçi Ramazan Yılmaz için tebrik mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'daki Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen U23 ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda U23 Erkekler Omnium yarışını 3. sırada tamamlayan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen U23 ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda U23 Erkekler Omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazanan milli bisikletçimiz Ramazan Yılmaz'ı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği bu sonuç, Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları'nda U23 Kategorisinde kazandığı ilk madalya olarak Türk bisiklet tarihindeki yerini almıştır. Avrupa'nın en güçlü sporcularının mücadele ettiği şampiyonada kürsüye çıkarak Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Ramazan Yılmaz'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ramazan Yılmaz'ın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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