Bakan Bak'tan annesi vefat eden Ergin Ataman'a taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi Gülten Ataman için taziye mesajı yayınladı. Bak, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı ifadelerinde bulundu.

Bakan Bak, N sosyal hesabındaki paylaşımında, "A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

